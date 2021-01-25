"Нафтогаз" отложил публикацию цены газа для тепловиков на январь

НАК "Нафтогаз Украины" временно откладывает публикацию январской цены на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках специальных обязанностей (ПСО) до завершения текущих переговоров между государственными органами, Ассоциацией городов Украины и представителями производителей тепла.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза".

"О возобновлении публикации и обнародовании цены газа на январь 2021 года для производителей тепловой энергии мы сообщим, как только переговоры будут завершены", - сказано в сообщении, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии в рамках возложенных на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств в декабре 2020 года увеличилась на 13,5% (на 727,73 грн) по сравнению с ноябрем – до 6 тыс. 103,1 грн/тыс. кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.

Кабмин в апреле 2020 года продлил до 1 мая 2021 года возложение на "Нафтогаз" специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.