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Зеленский заявил о начале вакцинации от коронавируса в феврале

Зеленский заявил о начале вакцинации от коронавируса в феврале

Вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале 2021 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, обнародованном в Telegram.

"Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины. Первый миллион. От ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что по итогам усиленного карантина количество выздоровевших превысило количество заболевших. Кроме того, за этот период были созданы 14 дополнительных койкомест в больницах. Общее количество койкомест достигло 70 тыс. Из них 70% свободны, и более 80% обеспечены кислородом.

"В итоге могу сказать, что ситуация является стабильной, контролируемой и не такой угрожающей, как весной. Мы смогли в несколько раз уменьшить количество заболевших по сравнению с периодом ежедневных антирекордов", - заключил президент.

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Джерело:  Telegram
вакцина (889) Зеленський Володимир (2508) коронавірус (3210)


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