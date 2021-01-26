Израиль приостановил авиасообщение с другими странами для проведения вакцинации

Правительство Израиля полностью остановит авиасообщение в стране с 26 по 31 января для того, чтобы избежать ввоза новых штаммов коронавируса и увеличить количество вакцинированных граждан.

Об этом говорится в совместном заявлении офиса премьер-министра, Минздрава и Минтранса Израиля, передает отраслевое издание avianews.com.

Запрет на полеты затронет все регулярные пассажирские рейсы и перелеты на частных самолетах. Разрешены будут только перевозки грузов и рейсы для медицинской эвакуации.

Власти ввели новые меры, поскольку боятся ввоза в Израиль более заразных штаммов коронавируса или мутаций, устойчивых к вакцинации.

"За неделю закрытого неба мы вакцинируем еще один миллион израильтян", – заявил перед голосованием за решение правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Сейчас в стране как минимум одну дозу вакцины уже получили 27% из около 9,2 млн человек населения.

Пассажиры, которые купили билеты на рейсы в Израиль или из Израиля с 26 по 31 января, должны обратиться в авиакомпанию для переоформления бронирования на более поздние даты или возврата средств.