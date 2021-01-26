"Укрпошта" предупредила об изменении правил оформления посылок за границу

С 1 февраля клиенты "Укрпошты" будут обязаны оформлять таможенные декларации на отправление международные почтовых отправлений онлайн в личном кабинете пользователя, мобильном приложении или системе АРЕ.

Как сообщили в пресс-службе компании, это требование распространяется на оформление таможенных деклараций на международные отправления с товарными вложениями, которые отправляются в заказных бандеролях, посылках, рекомендованных мелких пакетах, мешках "М", международных почтовых отправлением с объявленной ценностью.

С марта это требование также начнет действовать для международных отправлений EMS.

В то же время пользователям, которые придут в отделение с бумажными декларациями, будет предложена дополнительная услуга по перепечатке данных с таких деклараций. Однако эта услуга будет платной.

В компании пояснили такие изменения присоединением "Укрпошты" к мировым почтовым операторам, которые обмениваются предварительным электронными таможенными данными о международных почтовых отправлениях с товарными вложениями. Для этого клиенты почты должны оформлять таможенные декларации онлайн.

"Автоматизация всех процессов в "Укрпоште" – это не только сокращение времени обслуживания в отделении, но и основа для ускорения всех необходимых таможенных процедур и сортировки в странах назначения. Так большинство популярных стран для украинского экспорта сообщили о своих намерениях обрабатывать отправления без предварительных таможенных данных только во втором приоритете", – отметила директор департамента международных операций "Укрпошты" Юлия Павленко.

Так, в соответствии со статьями Регламента Конвенции Всемирного почтового союза и новых нормативных таможенных документов ряда стран почтовые операторы обязаны переходить на использование предварительных таможенных данных в электронном виде.

Отправки, для которых не будет электронной информации, на сортировке в "Укрпоште" и странах-получателях, будут обрабатывать во вторую очередь. К тому же почтовые операторы других стран оставляют за собой право вовсе не принимать такие международные отправления.

В компании напомнили, что с мая 2018 года клиенты "Укрпошты" при условии использования "личного кабинета", API, и мобильного приложения могут накапливать скидки от 3% до 15% в зависимости от количества отправленных за границу мелких пакетов.