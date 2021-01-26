Экспорт продукции АПК в январе-ноябре прошлого года достиг $20 миллиардов
В январе-ноябре 2020 года украинский экспорт продукции АПК и пищевой промышленности составил $20 млрд, что на 0,3%, или на $62,3 млн, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Госстата.
При этом положительным моментом является тенденция к замедлению темпов снижения экспорта.
"За отчетный период Украина поставила в ЕС аграрной и пищевой продукции на сумму $5,8 млрд, или 28,9% от общего экспорта такой продукции", - отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Топ-5 стран, в которых больше всего экспортировано продукции АПК за 11 месяцев 2020 года:
- страны ЕС - $5,8 млрд;
- Китай - $3,1 млрд;
- Индия - $1,3 млрд;
- Египет - $1,3 млрд;
- Турция - $902,9 млн.
Традиционно больше всего за отчетный период было экспортировано зерновых культур, масла и мясной продукции. Кроме того, увеличилось поставки масла подсолнечного, ячменя, пшеницы, меда, плодов и орехов, хлебобулочных и кондитерских изделий.
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