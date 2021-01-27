Убыток "Проминвестбанка" превысил 450 миллионов

АО "Проминвестбанк" завершил 2020 год с чистым убытком в размере 451,5 млн грн.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 1 января 2021 года составил 26,72% (требование НБУ – не менее 10%).

Вместе с тем, на отчетную дату "Проминвестбанк" нарушал норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7; 55,93%, хотя должно быть не более 25%), норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1; 84,9%, хотя должно быть не более 10%), норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2; 77,8%, хотя должно быть не более 10%).

В третьем квартале 2020 года "Проминвестбанк" списал неработающие кредиты на 13,85 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам 2019 года "Проминвестбанк" получил прибыль а размере 270,3 млн грн.

Напомним, в марте 2020 года пакет в размере 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан финкомпании "Фортифай" в рамках исполнительного производства за 268,71 млн грн.

Позже у финкомпании "Фортифай" сменились собственники – фирму оформили на менеджеров, близких к окружению олигарха Игоря Коломойского, а затем продали его бывшему партнеру Сергею Тигипко. Сейчас заявка на смену владельца "Проминвестбанка" находится на рассмотрении в НБУ.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.