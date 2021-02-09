Банк сестры Левочкина отчитался о росте прибыли до 40 миллионов

Банк "Клиринговый дом" по итогам работы в 2020 году 40,2 млн грн чистой прибыли, тогда как в 2019 году банк отчитывался о прибыли в размере 34,7 млн грн.

Об этом свидетельствует отчетность банка, передает Finbalance.

Заявленный показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала банка на 1 января составлял 21,18%.

Согласно информации на его сайте, основные акционеры банка "Клиринговый дом" – нардеп Юлия Левочкина (сестра Сергея Левочкина, 60,34% акций) и Иван Фурсин (младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа, 42,6% акций).

Как сообщалось, 26 января Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "Мисто Банк", которым владел Фурсин.

Фурсин также был в числе совладельцев латвийского АО Trasta komercbanka, которому в начале марта 2016 года Европейский центробанк (ЕЦБ) аннулировал лицензию. Trasta komercbanka фигурировал в расследовании по выводу миллиардов рефинансирования НБУ из "Дельта Банка". Фурсин в свое время был главой наблюдательного совета банка "Надра", который до банкротства контролировал Фирташ.