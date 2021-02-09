Из-за непогоды в Украине обесточены 273 населенных пункта, – ГСЧС

Из-за снегопада и резких порывов ветра без света остались 273 населенных пункта в 12 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 273 населенных пунктов в 12 областях, а именно: Одесская - 85, Херсонская - 54, Черновицкая - 40, Николаевская - 34, Запорожская - 12, Полтавская - 12, Киевская - 10, Кировоградская - 10, Донецкая - 7, Закарпатская - 5, Житомирская - 3 и Днепропетровска - 1", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.