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Стоимость "Северного потока-2" превысила экономическую целесообразность, – Кулеба

Стоимость

Стоимость реализации проекта газопровода "Северный поток-2" превышает его экономическую целесообразность, свидетельствует о его направленности на подрыв безопасности Украины и Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter. 

"Стоимость "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность. Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и будем последовательно защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что российский "Газпром" стремится завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня, праздника "Дня России".

6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что баржа "Фортуна" приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.

Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.

С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.

Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.

Напомним, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.

По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания – Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.

Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.

Автор: 

Джерело:  Twitter
газопровід (1179) будівництво (2223) Північний потік (1081) Кулеба Дмитро (144)


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Топ коментарі
+3
Та ви,блазні,за українців більше думайте,що вам до тих російських грошей,все за них переживаєте,а цукор вже на 40 процентів дорожче .чим в Еуропі,а ви все за Росію....
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21.02.2021 16:00
+1
а зачем считать чужие деньги? пусть лучше посчитает ,что построили на свои...
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21.02.2021 16:02
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в росії це прекрасно розуміють, але ж ГОНОРУ...повні штани!!!! тільки б Україні "насолити", щоб ви подавились газом,нафтою, які оплачуються кров'ю українців!!! Горіти вам в пеклі Злодіям з кремля...
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21.02.2021 14:05 Відповісти
Та ви,блазні,за українців більше думайте,що вам до тих російських грошей,все за них переживаєте,а цукор вже на 40 процентів дорожче .чим в Еуропі,а ви все за Росію....
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21.02.2021 16:00 Відповісти
БУ-ГА-ГА - они на олимпиаде распилили , на мосту , и на потоке! Це схема освоєння бабла&дестабілізація України..... Два в одном..... лохозелики))))
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21.02.2021 19:59 Відповісти
а зачем считать чужие деньги? пусть лучше посчитает ,что построили на свои...
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21.02.2021 16:02 Відповісти
В той час як кацапи потираючи лапи мріють про енергетичну залежність Німеччини від поставок їх "смердючого газу", німці ввічливо посміхаючись реалізують національний план переходу країни на альтернативні джерела та енергозберігаючі технології. Єдиним поясненням такої "недалекоглядності" німців є свідоме введення кацапів в оману, що відволікає великі кошти на будівництво нікому вже непотрібної труби. Ну от куди б кацапи спрямували ці кошти? Думаю що на війну, на озброєння, на пропаганду, на мілітаризацію Криму. На більше під санкціями і без західних технологій не вийде. Таким чином витративши 51 мільярд баксів кацапи в кращому для себе випадку отримають ... кран. Це така фалічна штука з бубликом яким німці будуть керувати на власний розсуд і в будь який момент можуть його закрутити. На день, на місяць, назавжди. І хто ж на кого буде впливати? Кацапи з трубою чи німці з краном? Я ставлю на "кран". Аце означає що ціну на газ буде встановлювати "кран", обєми прокачки також буде встановлювати "кран" і програму "газ та нафта в обмін на харчі" також впровадить кацапам "кран". І "підсос" газу кацапами перетвориться на всекацапський "отсос".
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21.02.2021 20:06 Відповісти
а чего так переживает за чужие деньги?
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21.02.2021 20:33 Відповісти
А слабо підтвердити власні слова відповідними цифрами та розрахунками? Інакше всі ці твердження виглядають щонайменше безпідставними.
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21.02.2021 20:57 Відповісти
кулеба, ты это ***** разьясняешь или кому? так ботоксному бесполезно обьяснять, или ты за ************ распереживался? нам украинцам поХ... на их экономику.
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21.02.2021 21:09 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвічь....
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21.02.2021 21:40 Відповісти
Да, маразм крепчает.Так там деньги не только России, в строительстве участвуют 5 европейских компаний а они наверное умеют считать денежку.
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22.02.2021 00:15 Відповісти

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