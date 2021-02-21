В Украине за сутки зафиксировано 4 489 новых случаев инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро 21 февраля зафиксировано 4 489 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 1 557 человек, умерли 58 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

"4 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 445 человек, летальных случаев – 58, выздоровели – 1 557 человек", – написал Степанов.

Днем ранее, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новых случаях инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях, 16 февраля – 3 143 новых случаев, 15 февраля – 2 332 случая, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 304 456 человек, 25 103 человек – умерли, выздоровели – 1 146 073 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.