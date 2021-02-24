Капитальные инвестиции за год упали на 38%, – Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года снижение капинвестиций составило 42,9%, в третьем – 36,2%, во втором – 34,4%, в первом квартале – 35,5%.

При этом в 2019 году тенденция была обратной – наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% - в четвертом квартале.

Госстат уточнил, что за минувший год было освоено 419,84 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).