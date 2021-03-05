Минэкономики прогнозирует рост импорта сахара в 9 раз

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) прогнозирует рост импорта сахара в девять раз по сравнению с предыдущим МГ – до 80 тыс. тонн.

Согласно уточненным данным на сайте Минэкономики в марте, производство сахара в Украине в 2020/2021 МГ ожидается на уровне 1,11 млн тонн, что на 3,4% меньше обнародованных в феврале прогнозов. Прогноз общего предложения сахара в Украине за аналогичный период повышен на 2% - до 1,61 млн тонн из-за роста его импорта, передает Интерфакс-Украина.

Минэкономики также сообщило о пересмотре объемов экспорта подсолнечника на 2020/2021 МГ, увеличив его на 67% - до 250 тыс. тонн. При сохранившемся общем спросе на подсолнечник ведомство прогнозирует потребление данной культуры на корм для животных вместе с потерями при хранении на уровне 350 тыс. тонн, что на 22% меньше ранее обнародованных прогнозов.

Ведомство также прогнозирует в 2020/2021МГ производство картофеля на уровне 20,859 млн тонн при импорте 0,45 млн тонн.

Минэкономики сохранило прогнозные данные о производстве и балансе потребления на остальные товарные позиции в растениеводстве и животноводстве.

Как сообщалось, Минэкономики прогнозирует снижение экспорта зерновых из Украины в 2020/2021 МГ на 20,5% по сравнению с предыдущим МГ - до 45,4 млн тонн. Общее производство зерновых и зернобобовых ожидается в этом МГ на уровне 65,5 млн тонн, что на 12% ниже, чем в 2019/2020МГ.

Согласно прогнозному балансу, производство пшеницы в 2020/2021 МГ сократится по сравнению с минувшим МГ на 11,3% – до 25,1 млн тонн, кукурузы на 15,3% – до 30,3 млн тонн, проса на 2,8% – до 237 тыс. тонн, гречихи на 3,2% – до 103 тыс. тонн, производство ячменя сохранится на уровне 7,75 млн тонн.

Потребление на внутреннем рынке зерновых в нынешнем МГ составит 20,59 млн тонн, из которых пшеницы – 7,99 млн тонн, кукурузы – 7,36 млн тонн, ячменя - 3,94 млн тонн, гречихи – 131 тыс. тонн, проса – 87 тыс. тонн, других зерновых – 856 тыс. тонн.