В Украине за сутки зафиксировали 10 155 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 5 марта в Украине зафиксировали 10 155 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 577 детей и 345 медработников, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за стуки госпитализировали 3 355 человек, умерло 172 пациента, выздоровело – 4 149. При этом совершили 83 756 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 384 917 человек, выздоровело – 1 191 922, летальных случаев зафиксировали 26 763. Также было проведено 7 062 386 тестов.

Напомним, днем ранее, 4 марта, сообщали о 10 057 случаях COVID-19, 3 марта – о 7 235, 2 марта на утро зафиксировали 5 336 случаев, утром 1 марта – 4 285.