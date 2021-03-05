Фонд госимущества продал Вишняковский спиртзавод за 100 миллионов (обновлено)

Фонд государственного имущества (ФГИ) 4 марта провел онлайн-аукцион по приватизации имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

По его результатам, в госбюджет должно поступить 101,2 млн грн, сообщает пресс-служба ФГИ.

За право собственности соревновались шесть участников, которые увеличили цену завода в 4,8 раза – со стартовых 21,1 млн грн до 101,2 млн грн.

Такую цену предложила компания ООО "Спирит Этил" (Киев).

Основными конкурентами "Спирит Этила" выступили фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс", предложившее на 0,01 грн меньше окончательной суммы продажи спиртзавода, а также ООО "Ринтех", предложившее 101,10 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "Спирит Этил" зарегистрировано в августе 2018 года с уставным капиталом 5,5 млн грн. Ззнимается неспециализированной оптовой торговлей. Компания, которая ранее называлась ООО "Спирт Этил", а до этого - ООО "Кинмен", с ноября 2020 года принадлежит Анастасии Дермель. Раньше ее конечным бенефициаром числилась Яна Штефан.

Согласно документам, предоставленным "Спирит Этил" системе аукционов "ProZorrо.Продажи", компания не получала доход в 2020 году.

По данным ФГИ, что общая площадь зданий и сооружений спиртзавода составляет 9,63 тыс. кв. м. К ним относятся производственные корпуса, материальные склады, админздания, цеха, мастерские и пр. Общая площадь земельных участков - 8,9 га. ФГИ также уточнил, что на предприятии имеется технологическое оборудование в удовлетворительном состоянии.

В декабре 2020 года Вишняковский спиртзавод купила на аукционе компания "РесурсПромЗахид" Сергея Полищука из Кагарлыка (Киевская область) за рекордно большие для таких объектов 234 млн грн, однако сделка не была завершена из-за неявки покупателя для подписания договора купли-продажи. Заявку на участие в декабрьском аукционе подали восемь компаний. Основными конкурентами "РесурсПромЗахида" выступили фермерское хозяйство "Фаворит-агро плюс", предложившее 234 млн грн, а также ООО "Интер вей капитал" – 140 млн грн.

Вишняковский спиртзавод основан в 1776 году и модернизирован в 2015 году. Производство на нем временно приостановлено.

Суточная мощность производства – 1,4 тыс. дал этилового спирта.

Ранее сообщалось, что Фонд выставит на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт", и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Напомним, что 30 марта ФГИ планирует продать принадлежащий госпредприятию "Луцкий спиртзавод" (Волынская обл.) со стартовой ценой 20,69 млн грн.

По данным регионального отделения ФГИ, выставленный на продажу актив насчитывает 1024 наименования зданий, оборудования, движимого и иного имущества, в число которых входят административный и производственные корпуса, спиртохранилища, склады, мастерские, градирня, бардохранилище и прочие объекты общей площадью 11,29 тыс. кв. м.