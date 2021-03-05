Минэкономики спрогнозировало рекордный урожай зерновых в 2021 году
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.
"Учитывая текущее состояние озимых культур, количество осадков, которые выпали за зиму, и наличие влаги, сегодня мы можем сделать следующий прогноз производства основных сельскохозяйственных культур. По предварительным расчетам, ожидается, что нынешний урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года – 75 млн тонн", – наисал он.
Также он добавил, что урожай масличных культур ожидается на уровне 19,1 млн тонн.
При этом Минэкономики ожидает рост урожая пшеницы до 29,5 млн тонн, подсолнечника - до 13,5 млн тонн, ячменя - до 9,2 млн тонн, сои - до 3,1 млн тонн.
Урожай рапса в 2,6 млн тонн прогнозируется на уровне 2020 года.
Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.
По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).
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Несмотря на многочисленные предостережения экспертов, Украина в 2020-2021 маркетинговом году не стала ограничивать экспорт своего зерна, и теперь как следствие она существенно увеличила импорт пшеницы. Зерновые преимущественно закупаются теперь в Беларуси.
Так, согласно данным таможенной службы Украины, в период с июля по январь текущего сезона в страну было импортировано 14,5 тыс. тонн зерновых на сумму 118,6 млн грн, что в семь раз превышает показатель аналогичного периода сезона ранее (2,1 тыс. тонн). Также показатель в 6,6 раза превышает итог всего 2019-2020 маркетингового года (2,2 тыс. тонн).
А ще є така біда як град. Інколи розміром з яйця (згадав колгоспний анекдот). Хай хоч трижди поливай а від граду не спасеш. А розсердите америку і вона заборонить свої запчастини до України, то й молотить буде нічим. Адже половина комбайнів - джондіри.
Про полив: зробили одні круті підземний полив аби сіяти кукурудзу!?( я б там овочі сіяв як більш прибуткові). Ну й скаржаться: сучі лисиці при спеці підривають шланги й перегризають аби води попити. Ми, каже фермер чи агроном, вже їм по полях поїлки порозставляли, аби полив не шкодили. Так не хочуть там пити - бояться, що потрують (це кому здається, що лисиця дурна). Вихід звичайно ж є: перебити к пуйлу всіх рудих і їхніх діток. Але тоді розведеться багато мишей і вони теж будуть шкодити шланги.
Вихід же звичайно ж є: купа дозволених продслужбою отрут для гризунів. Ну дуже отруйних. І миші теж здохнуть. Але продукція вже не буде така безпечна для людини (ще ж є добрива і гербіциди із інсектицидами). І смертність населення у нас більш за все виросте. А урожай куплять лише країни третього сорту. Бо іншим вміст небажаних речовин в українській продукції не сподобається.
Ото я вам так довго про рекордний урожай. А тепер подумайте: чи потрібний він нам такою ціною?