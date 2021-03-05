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Минэкономики спрогнозировало рекордный урожай зерновых в 2021 году

Минэкономики спрогнозировало рекордный урожай зерновых в 2021 году

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

"Учитывая текущее состояние озимых культур, количество осадков, которые выпали за зиму, и наличие влаги, сегодня мы можем сделать следующий прогноз производства основных сельскохозяйственных культур. По предварительным расчетам, ожидается, что нынешний урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года – 75 млн тонн", – наисал он.

Также он добавил, что урожай масличных культур ожидается на уровне 19,1 млн тонн.

Минэкономики спрогнозировало рекордный урожай зерновых в 2021 году 01

При этом Минэкономики ожидает рост урожая пшеницы до 29,5 млн тонн, подсолнечника - до 13,5 млн тонн, ячменя - до 9,2 млн тонн, сои - до 3,1 млн тонн.

Урожай рапса в 2,6 млн тонн прогнозируется на уровне 2020 года.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га. 

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Автор: 

Джерело:  Facebook
урожай (518) Мінекономрозвитку (1995) зернові (1151)


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Топ коментарі
+3
зеленых мышей травить надо еще до урожая
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05.03.2021 11:05
+2
Не кажи гоп!
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05.03.2021 12:23
+1
Значить знову хліб подорожчає, бо будуть боротися за урожай і понаднормово спалять найдорожчу соляру у світі
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05.03.2021 18:40
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зеленых мышей травить надо еще до урожая
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05.03.2021 11:05 Відповісти
Не кажи гоп!
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05.03.2021 12:23 Відповісти
Значить знову хліб подорожчає, бо будуть боротися за урожай і понаднормово спалять найдорожчу соляру у світі
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05.03.2021 18:40 Відповісти
Это не Украина собрала урожай.
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06.03.2021 05:11 Відповісти
который малоПИД...роский, бенин нарко-Дурак со своим Сбродом добросовестно спустит как и маски, стратегический запас зерна, ковидный фонд и т.д!!!
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06.03.2021 07:39 Відповісти
Импорт пшеницы в Украине вырос в семь раз
Несмотря на многочисленные предостережения экспертов, Украина в 2020-2021 маркетинговом году не стала ограничивать экспорт своего зерна, и теперь как следствие она существенно увеличила импорт пшеницы. Зерновые преимущественно закупаются теперь в Беларуси.
Так, согласно данным таможенной службы Украины, в период с июля по январь текущего сезона в страну было импортировано 14,5 тыс. тонн зерновых на сумму 118,6 млн грн, что в семь раз превышает показатель аналогичного периода сезона ранее (2,1 тыс. тонн). Также показатель в 6,6 раза превышает итог всего 2019-2020 маркетингового года (2,2 тыс. тонн).
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06.03.2021 10:16 Відповісти
Вот если бы этой зимой везде лежали сугробы под два метра, то тогда был бы действительно рекордный урожай.
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06.03.2021 10:46 Відповісти
більше ріллі, менше лісів.
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06.03.2021 14:37 Відповісти
не обов`язково, селекція не стоїть на місці, з'являються нові продуктивніші сорти. в 90х у школі їздили відробляти гемселити бур'яни, так соняшника у рядках було метр через десять, от цікаво який врожай був ще після нашої прополки
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06.03.2021 20:40 Відповісти
Если это спрогнозировало зедебильное мин.экономики,значит будет все совсем плохо.
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06.03.2021 19:08 Відповісти
эти деньги уже потрачены - на долги
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06.03.2021 21:57 Відповісти
значит борошно та хліб подорожають відсотків на 50...
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06.03.2021 23:52 Відповісти
було би добре, бо ціни на зернові зараз б'ють багаторічні рекорди. Треба Україні і собі багато виростити і закордон продати по найвищих цінах...
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07.03.2021 01:33 Відповісти
от що мене бісить, так це отакі пронози. Нащо ви недоумки лізете зі своїми прогнозами. В минулому році на богарі згоріло багато кукурудзи. Пшениця і ярі без поливу дали менше минулих років. Соя втричі менше. Ціна на все виросла майже в два рази. Чи ви думаєте, що олія просто так подорожчала?
А ще є така біда як град. Інколи розміром з яйця (згадав колгоспний анекдот). Хай хоч трижди поливай а від граду не спасеш. А розсердите америку і вона заборонить свої запчастини до України, то й молотить буде нічим. Адже половина комбайнів - джондіри.
Про полив: зробили одні круті підземний полив аби сіяти кукурудзу!?( я б там овочі сіяв як більш прибуткові). Ну й скаржаться: сучі лисиці при спеці підривають шланги й перегризають аби води попити. Ми, каже фермер чи агроном, вже їм по полях поїлки порозставляли, аби полив не шкодили. Так не хочуть там пити - бояться, що потрують (це кому здається, що лисиця дурна). Вихід звичайно ж є: перебити к пуйлу всіх рудих і їхніх діток. Але тоді розведеться багато мишей і вони теж будуть шкодити шланги.
Вихід же звичайно ж є: купа дозволених продслужбою отрут для гризунів. Ну дуже отруйних. І миші теж здохнуть. Але продукція вже не буде така безпечна для людини (ще ж є добрива і гербіциди із інсектицидами). І смертність населення у нас більш за все виросте. А урожай куплять лише країни третього сорту. Бо іншим вміст небажаних речовин в українській продукції не сподобається.
Ото я вам так довго про рекордний урожай. А тепер подумайте: чи потрібний він нам такою ціною?
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07.03.2021 08:03 Відповісти

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