Минэкономики спрогнозировало рекордный урожай зерновых в 2021 году

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали урожай зерновых и зернобобовых культур в текущем году на уровне 75,1 млн тонн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook.

"Учитывая текущее состояние озимых культур, количество осадков, которые выпали за зиму, и наличие влаги, сегодня мы можем сделать следующий прогноз производства основных сельскохозяйственных культур. По предварительным расчетам, ожидается, что нынешний урожай зерновых достигнет рекордного показателя 2019 года – 75 млн тонн", – наисал он.

Также он добавил, что урожай масличных культур ожидается на уровне 19,1 млн тонн.

При этом Минэкономики ожидает рост урожая пшеницы до 29,5 млн тонн, подсолнечника - до 13,5 млн тонн, ячменя - до 9,2 млн тонн, сои - до 3,1 млн тонн.

Урожай рапса в 2,6 млн тонн прогнозируется на уровне 2020 года.

Как сообщалось, по оперативным данным в 2020 году было собрано 83,8 млн тонн основных сельскохозяйственных культур с площади 24,1 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 65,4 млн тонн с площади 15,3 млн га.

По данным Госстата, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018 году – 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).