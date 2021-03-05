Великобритания построит оригинальные ракетные катера специально для Украины

Великобритания спроектирует новые ракетные катера специально для Украины в рамках подписанного между двумя странами меморандума, предусматривающего переоснащение Военно-морских сил ВСУ.

Об этом заявил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс, передает "День".

"Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит в том числе от того, какие ракеты нужны. А это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании", - сообщил Вудс.

Первые четыре катера будут построены в Великобритании, отметил дипломат, однако, украинским судостроителям позволят наблюдать за ходом работ, учиться и тренироваться.

"А вторая часть - четыре ракетных катера - будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, так вы получите эти способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, еще не формализирована, это - совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве", - добавил атташе.

Вудс также отметил, что строительство первого катера ожидается в начале 2022 года.

Читайте также: Украина рассматривает вариант строительства ракетных катеров с Великобританией, – Уруский

Напомним, 7-8 октября 2020 года украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским находилась с визитом в Великобритании. Во время переговоров речь шла об укреплении сотрудничества в военной и военно-технической сфере, что будет способствовать развитию украинских военно-морских баз с привлечением британских специалистов, в том числе о выделении Великобританией кредита Украине объемом 1,25 млрд фунтов стерлингов.

Достигнута договоренность о создании двух баз: в Черном и Азовском морях. Кроме того, речь идет о строительстве восьми катеров, основное вооружение которых состоит из восьми противокорабельных ракет.