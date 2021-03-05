Украина улучшила позиции в рейтинге экономических свобод

По итогам 2020 года Украина улучшила свои позиции и заняла 127 место из 178 в рейтинге экономических свобод.

Согласно Индексу экономической свободы по версии Heritage Foundation, общий показатель Украины составляет 56,2 пункта из возможных 100, что всего на 1,3 пункта больше показателей прошлого года, передает Finclub.

Несмотря на то, что Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге, она остается самой экономически несвободной страной в Европе. У нас самый низкий показатель из 45 стран региона.

Индекс экономической свободы рассчитывается по 12 показателям, разделенным на четыре категории: эффективность права, регуляторная эффективность, деятельность власти и открытость рынков.

Самыми низкими показателями Украины являются финансовая свобода (30 баллов), инвестиционная свобода (35 баллов) и судебная эффективность (41,1 балла). Лучшие показатели – налоговое бремя (88,7 балла) и "фискальное здоровье" (87,7 балла).

Отмечается, что для дальнейшего улучшения экономической ситуации Украины правительству следует повысить уровень доверия инвесторов, улучшая законодательство и проводя реформу судебной системы, к какой присутствует высокий уровень недоверия из-за коррумпированности. Особенное беспокойство вызывает коррупция на государственных предприятиях.