В Украине могут разрешить двойное гражданство со странами Евросоюза, – МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах разрешить в Украине двойное гражданство со странами ЕС.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Что вы увидели в решении СНБО? Вы увидели контуры позиции государства, которая должна быть отображена в будущем в законодательстве относительно участия лиц с двойным или множественным гражданством в государственной жизни Украины. Политика, которую мы будем реализовывать, состоит из двух элементов. Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас никакой угрозы, и список этих стран будет калибрироваться, он будет зависеть от некоторых критериев", - сказал Кулеба.

По его словам, таким будет возможность держать ареал украинского присутствия в мире, как одного целого, и гражданин Украины, который выехал на постоянное место жительства, например, в страну ЕС в перспективе сможет стать и гражданином этой страны ЕС, и остаться при этом частью украинского пространства, сберечь украинский паспорт.

"Нам надо держать вместе миллионы украинцев, разбросанных по всему миру, мы не должны мешать их интеграции в общество, в котором они решили продолжить свою жизнь, но мы должны, как государство, приложить все усилия, чтобы они оставались украинцами, чтобы они сохраняли связь со своей родиной, чтобы они были адвокатами Украины уже в новом для себя обществе", - подчеркнул Кулеба.

При этом он указал, что будет установлен ряд ограничений на двойное гражданство для депутатов парламента, министров. Также не будет разрешено двойное гражданство с РФ.

"Я являюсь последовательным сторонником этой идеи, мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор, с ним не может идти речи о любом двойном гражданстве", - указал министр.

Кулеба добавил, что это политика, которая еще должна найти свое законодательное формулирование, свою реализацию.

Напомним, 4 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 февраля "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства". Соответствующий указ №85/2021 обнародован на сайте президента.

В указанном решении СНБО его целью указано "обеспечение реализации права граждан Украины относительно приобретения гражданства (подданства) других государств и противодействие использованию двойного (множественного) гражданства как инструмента вмешательства во внутренние дела Украины".

В частности, согласно указу, необходимо провести анализ в части правовой определенности запрета гражданам Украины, которые имеют гражданство (или подданство) иностранного государства, выполнять функции государства или местного самоуправления, а также занимать руководящие посты на стратегических госпредприятиях. Также нужно проанализировать вопрос досрочного прекращения такими лицами вышеуказанных полномочий.

По результатам такого анализа правительство в шестимесячный срок должно внести на рассмотрение Верховной Рады проекты законов, которые бы предусматривали запрет гражданам Украины, которые имеют гражданство (подданство) иностранного государства или подали документы (или проходят процедуру) для приобретения иностранного гражданства: претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Кроме того, предусматривается запрет претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности, иметь допуск к государственной тайне, быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах, а также быть членом политической партии.