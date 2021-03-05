Жители Днепра задолжали за доставку газа 17 миллионов

Задолженность клиентов АО "Днепрогаза" за распределение голубого топлива на 1 марта составляет 17 млн грн.

За предоставленные компанией услуги с начала года не оплатили больше 88 тысяч потребителей газа Днепра и Днепровского района, сообщает пресс-служба "Днепрогаза".

Долги днепрян за услуги по распределению природного газа в январе-феврале текущего года достигли 17 млн грн. Несмотря на то, что разделение платежек за газ и его доставку состоялось более года назад, почти 34 тысячи клиентов АО "Днепрогаз" ни разу не заплатили за распределение энергоресурса.

Так, с января 2020 года каждый двенадцатый платеж за доставку газа в Днепре остается неоплаченным. Такие потребители задолжали газораспределительной компании более 6 млн грн, что составляет 35% от общей суммы долга.

Исходя из этого, "Днепрогаз" недополучил в полном объеме финансирование на работы, которые газораспределительная компания выполняет для обеспечения бесперебойной и безопасной доставки газа в дома более 402 тысяч бытовых потрибителей и других субъектов хозяйствования.

"Введенный правительством мораторий на начисление пени, штрафов и отключение газа из-за задолженности во время карантина большинство потребителей восприняли как возможность не платить за доставку газа вообще. Сейчас почти 2 тыс. днепрян уже получили досудебные предупреждения о неуплаченных услугах. В случае неуплаты компания будет взымать накопленные долги через суд", - отметил коммерческий директор АО "Днепрогаз" Игорь Маньковский.

Задолженность за доставку газа после окончания карантина является причиной для отключения от системы газоснабжения. Согласно Кодекса ГРМ даже после ограничения услуг по распределению газа текущие начисления будут осуществляться, а долг может быть принудительно взыскан в судебном порядке.

"Компания вынуждена идти в суд, поскольку средства, поступающие от потребителей в виде платы за распределение газа - это единственный источник финансирования работ по содержанию газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии, модернизации, капитальных и текущих ремонтов газопроводов, замены устаревшего оборудования и поддержки надлежащего давления в газораспределительной системе, оплаты труда персонала, обеспечение круглосуточной работы аварийно-диспетчерской службы "104". "Днепрогаз" призывает клиентов не накапливать долги за доставку газа, рассчитываться за услуги вовремя, ежемесячно до 20 числа и пользоваться для оплаты онлайн-сервисами: "личным кабинетом" на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, чат ботом 7104ua в Viber и паблик-аккаунтом ua7104_bot в Telegram", – говорится в сообщении..