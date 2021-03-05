Полицейского задержали на Днепропетровщине за вымогательство у бизнесменов, – глава Нацполиции

Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции и следователи Государственного бюро расследований задержали 36-летнего заместителя начальника одного из отделений Каменского райуправления полиции на вымогательство с предпринимателей.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко на своей странице в Facebook.

"Он установил предпринимателям свои правила ведения бизнеса. Неважно, занимались ли люди легальной деятельностью, или откровенно незаконной – бесчестный полицейский требовал с них оплату "дани", – сообщил Клименко.

Он добавил, что полицейского задержали "на горячем" в порядке ст. 208 УПКУ. Также, подчеркнуто, что его уволили из органов полиции.

В рамках служебного расследования и следствия устанавливается, были ли у злоумышленника сообщники.