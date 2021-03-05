МИД запустил проект для развития экспорта IT-услуг

Министерство иностранных дел Украины в партнерстве с Ассоциацией "IT Ukraine" начали проект "IT Export Boost" для продвижения экспорта IT-услуг украинских компаний.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Цель этого проекта - продвижение экспорта IT-услуг украинских компаний в мире. Это новое партнерство МИД с украинским бизнесом для создания для украинских компаний новых возможностей на внешних рынках. Речь идет о 14 приоритетных странах: США, Великобритания, Израиль, Япония, Сингапур, Республика Корея, Индия и еще 7 европейских стран", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

Как уточнили в МИД Украины, это Швейцария, Германия, Нидерланды, Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия.

По словам министра, дипломатические представительства Украины в этих странах помогут украинским IT-компаниям наладить контакты с потенциальными заказчиками как из государственного, так и частного сектора.

Кулеба добавил, что МИД также планирует организовать в этом году ряд торговых миссий украинских IT-компаний во входящие в проект страны при условии, что карантинные ограничения будут позволять такие путешествия.