"Укрэксимбанк" продал недвижимость "Завода полупроводников" за 136 миллионов

Государственный "Укрэксимбанк" продал недвижимое имущество (здания и сооружения) АО "Завод полупроводников" (Запорожье) на повторном первом аукционе, начальная цена на котором была снижена на 20% – до 136,682 млн грн.

Согласно информации на площадке "ProZorro.Продажи", аукцион состоялся 4 марта, единственным участником и покупателем выступило ООО "Промактив Груп" (Киев), с которым ожидается подписание договора, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, на первоначальный аукцион по продаже "Завода полупроводников" выставлялись два лота – первый стоимостью 170 млн 851,929 тыс. грн состоял из зданий и сооружений завода, второй (движимое имущество) – из машин, оборудования, транспортных средств, объектов незавершенного строительства и др. стоимостью 320 млн 293,708 тыс. грн (без НДС).

Однако эти аукционы не состоялись.

По информации на "ProZorro.Продажи", второй лот пока не выставлялся на повторный первый аукцион.

Согласно госреестру, ООО "Промактив Груп" зарегистрировано в августе 2020 года с уставным капиталом 500 тыс. грн, основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. Его владельцами (по 50%) являются киевлянин Валерий Ковальчук и житель Киевской области Александр Файдевич.

Как сообщалось, Укрэксимбанк напоминал, что предприятие является крупнейшим в Украине проектом по производству материалов для электроники и гелиоэнергетики на основе кремниевых компонентов.

Комплексная программа модернизации предприятия началась в 2008 году и была полностью завершена в течение трех лет. На заводе было установлено современное оборудование и создан технологический цикл с высокой экологической безопасностью.

Основными видами деятельности предприятия являются производство трихлорсилана, поликристаллического и монокристаллического кремния. Сфера применения этих материалов - изготовление солнечных батарей, силовой электроники, комплектующих к электроприборам и другого высокотехнологичного оборудования.

Производство "Завода полупроводников" в настоящее время законсервировано и находится в надлежащем техническом состоянии. Его восстановление потребует вложения инвестиций, размер которых будет зависеть от перспективных планов инвестора.

"Мировой рынок профильной продукции предприятия в предыдущие годы характеризовался волатильностью и снижением цен вследствие перепроизводства. В то же время усиление мер противодействия глобальным изменениям климата и развитие потенциала солнечной PV-электроэнергии предопределяют дальнейшую необходимость в кремниевых компонентах для производства оборудования", - отмечали в Укрэксимбанке.

Хозяйственный суд Запорожской области в начале 2015 года начал производство по делу о банкротстве ЧАО "Завод полупроводников" (Запорожье), в котором Activ Solar (Австрия) братьев Андрея и Сергея Клюевых принадлежало 74,9937%.

В ноябре 2016 года завод был признан банкротом, его крупнейшим кредитором был признан Укрэксимбанк – 5,146 млрд грн при общей кредиторской задолженности 8,673 млрд грн.

В 2020 году председатель правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер называл "Завод полупроводников" крупнейшим заемщиком (11,2 млрд грн).