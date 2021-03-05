ЕИБ выделил "Укрэксимбанку" 20 миллионов евро на финансирование МСП

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали договор с государственным "Укрэксимбанком", который позволит получить дополнительные 20 млн евро для увеличения доступного финансирования для малых и средних предприятий.

Об этом говорится в релизе Представительства Евросоюза в Украине.

Таким образом, увеличился лимит финансирования до 280 млн евро.

"Дополнительное финансирование, а именно кредит в сумме эквивалентной 20 млн евро, предоставится путем параллельного кросс-валютного свопа в украинской гривне и будет доступен местному частному бизнесу, а именно малым и средним предприятиям", – говорится в сообщении.

Данная финансовая операция является частью усилий инициативы Team Europe относительно реагирования на вызовы пандемии коронавируса. Ее цель – поддержать устойчивое социальное и экономическое восстановление стран Восточного партнерства ЕС.

"Расширение возможностей для доступного финансирования в местной валюте является одним из наших главных приоритетов, особенно во времена, когда МСП нуждаются в мощной поддержке для преодоления вызовов и дефицита ликвидности из-за пандемии COVID-19", - отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик Загон.

В то же время глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заверил, что банк сфокусирует средства дополнительного финансирования на удовлетворение конкретных и острых нужд украинских компаний.