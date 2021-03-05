Рада одобрила законопроект о мультимодальных перевозках

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О мультимодальных перевозках".

Как сообщает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4258 проголосовали 262 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано совершенствование регулирования организационных и правовых основ мультимодальных перевозок грузов в Украине, а также государственной поддержки мультимодальных перевозок.

В частности, проектом закона предусматривается имплементация Директивы Совета 92/106/ЕЭС от 7 декабря 1992 года об установлении общих правил для отдельных видов комбинированных перевозок грузов между государствами-членами (согласно Соглашению об ассоциации Украина - ЕС).

Проектом предлагается ввести в Украине понятие смешанной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа смешанной перевозки, оператора и заказчика мультимодальной перевозки, определение договора смешанной перевозки, его существенных условий, прав и обязанностей его сторон, основных принципов государственного регулирования и государственной помощи при такого вида перевозках.

В частности, предлагается закрепить право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозки груза на основании заключения единого договора (договор смешанной перевозки) в отношении всех этапов перевозки независимо от изменения видов транспорта и осуществлять перевозку груза по одному перевозочному документу (документ смешанной перевозки).

Кроме того, предусмотрено, что при предоставлении услуги по смешанной перевозки грузов ответственность оператора смешанной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза для смешанной перевозки и до момента выдачи груза.

Для получения возмещения вреда за потерянный (поврежденный) груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждения или утрата груза, или кто из перевозчиков не выполнил обязательств по своевременной доставке.

Проектом закона предусмотрено также установление предельного размера ответственности оператора смешанной перевозки в специальных правах заимствования в соответствии с действующей международной практикой.