Минздрав сократил список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран с высоким уровнем распространением COVID-19 по состоянию на 5 марта.

В "красный список" вошло 54 страны, что на 7 государств меньше, чем неделей ранее, сообщается на сайте Минздрава.

43 из них имеют более высокий уровень заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней по сравнению с Украиной, 11 не публикуют статистику.

В частности, в "зеленый" список за неделю перешли Катар, Беларусь, Великобритания, Ирландия, Португалия, Аргентина, Парагвай и Панама.

В то же врем Кипр вернулся в список стран "красной" зоны.

В зеленый список включают те государства, где показатель распространения COVID-19 меньше, чем в Украине. По состоянию на 5 марта он составляет 239,6, тогда как неделей ранее Минздрав сообщало о 186,4 заболевших на 100 тыс. населения.

В красный список автоматически включают те страны, которые не ведут или не публикуют свою статистику. При возвращении стран "красной зоны" в Украину нужно проходить карантин или сдавать тест.