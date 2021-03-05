Топ-менеджеры хотели завладеть флотом Дунайского пароходства на два миллиарда, – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО "Украинское дунайское пароходство" со стороны топ-менеджмента компании.

Своими действиями организаторы могли нанести убытки обществу на более 2 млрд грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что схема была организована под видом "реорганизации" деятельности пароходства. Во время ее злоумышленники планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в частности морские и речные судна, баржи. Все это – в интересах иностранной коммерческой структуры", – говорится в сообщении.

Организаторы также собирались искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в статутный капитал иностранной компании.

"Для реализации противоправной деятельности злоумышленники сознательно предоставили профильному министерству документацию относительно нулевой стоимости 455 единиц флота, согласование которой дало возможность самостоятельно распоряжаться государственным имуществом", – добавили в СБУ.

При этом, подчеркнули в спецслужбе, действия чиновников могли привести к причинению вреда обороноспособности государства.

Во время обысков в офисах пароходства были изъяты компьютеры, электронные носители информации, документы о деятельности офшорных компаний пароходства, финансовую отчетность.

Также была обнаружена большая сумма денег в иностранной валюте.

Продолжается досудебное расследование по ч.1 ст.14, ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.111 (государственная измена) УКУ.

Напомним, на днях пресс-служба УДП сообщала об обысках СБУ в связи с расследованием дела относительно его дочерней компании Business Shipping Company (Венгрия). Обыски проводились на основании постановления Приморского райсуда Одессы. Отмечалось, что сотрудники компании предоставляли правоохранителям всю запрашиваемую информацию.

При этом в УДП подчеркнули, что подобные действия "выглядят преувеличенными и нецелесообразными в текущей ситуации, поскольку пароходство открыто и готово к сотрудничеству".

"Кроме того, действия правоохранителей делают невозможным выполнение программы президента Украины Владимира Зеленского по привлечению иностранных инвесторов и партнеров, подрывают микроклимат компании, препятствуют работе, негативно влияют на ее деловую репутацию и имидж, а также наносят материальный ущерб пароходству, что, в свою очередь, уже сделало невозможным выплату зарплат сотрудникам и морякам", - говорится в сообщении.

УДП планирует обратится в Кабинет министров Украины, Министерство инфраструктуры, Офис президента и к центральному руководству СБУ для "поиска цивилизованных путей сотрудничества"