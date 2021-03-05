Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС

Совет ЕС исключил из санкционного списка двух бывших высокопоставленных украинских чиновников – бывшего главу НБУ и исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом свидетельствует решение о продлении санкций в отношении большинства других высокопоставленных представителей окружения беглого президента Виктора Януковича, которое обнародовано в Официальном бюллетене ЕС, передает Deutsche Welle.

Теперь в санкционном списке осталось восемь человек: сам Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Санкции в их отношении продлены еще на один год, до 6 марта 2022 года,

Исключение Табачника и Арбузова из списка прокомментировал на брифинге в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вы знаете, что из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина этого в том, что нет ощутимого прогресса в расследованиях их дел в Украине. Именно по этим людям. Мы подняли этот вопрос перед нашими правоохранительными органами, поскольку МИД не ведет расследований, что надо ускорять эту работу, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продолжения санкций", – пояснил министр.

Введенные Европейским Союзом в марте 2014 года санкции запрещают въезд в страны-члены ЕС и замораживают в европейских банках активы лиц из черного списка, которые считаются ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств.

Первоначально в санкционный список ЕС, который пересматривается каждый год, внесли 18 человек, но впоследствии из него был исключен экс-премьер Николай Азаров, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, экс-вице-премьер Андрей Клюев, бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов.