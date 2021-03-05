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Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС

Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС

Совет ЕС исключил из санкционного списка двух бывших высокопоставленных украинских чиновников – бывшего главу НБУ и исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом свидетельствует решение о продлении санкций в отношении большинства других высокопоставленных представителей окружения беглого президента Виктора Януковича, которое обнародовано в Официальном бюллетене ЕС, передает Deutsche Welle.

Теперь в санкционном списке осталось восемь человек: сам Янукович, его сын Александр, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бизнесмен Сергей Курченко и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко. Санкции в их отношении продлены еще на один год, до 6 марта 2022 года,

Исключение Табачника и Арбузова из списка прокомментировал на брифинге в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Вы знаете, что из года в год кто-то выпадает из этого списка. Причина этого в том, что нет ощутимого прогресса в расследованиях их дел в Украине. Именно по этим людям. Мы подняли этот вопрос перед нашими правоохранительными органами, поскольку МИД не ведет расследований, что надо ускорять эту работу, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продолжения санкций", – пояснил министр.

Введенные Европейским Союзом в марте 2014 года санкции запрещают въезд в страны-члены ЕС и замораживают в европейских банках активы лиц из черного списка, которые считаются ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере украинских государственных средств.

Первоначально в санкционный список ЕС, который пересматривается каждый год, внесли 18 человек, но впоследствии из него был исключен экс-премьер Николай Азаров, бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, экс-вице-премьер Андрей Клюев, бывший заместитель главы администрации Януковича Андрей Портнов.

Автор: 

Джерело:  Deutsche Welle
санкції (4379) Табачник Дмитро (13) Янукович Віктор (375) Арбузов Сергій (31) Євросоюз (5099)


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Топ коментарі
+12
Санкції зняли сьогодні, а винні папередники))))
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05.03.2021 17:16
+11
Санкції накладають та знімають не зеленські прокурори, не шикаладні і взагалі не українські. Українські за сім років не знайшли (бо й не шукали) доказів для звинувачень у тих злочинах, через які було накладено санкції. Бо як же на своїх пацанів наїжжать: вони такі ж видатні майданні революионєри, як і Петро Олексійович - не раз в адном палку служилі, - чи то помаранчевому, чи то блакитному...
https://news.finance.ua/ua/news/-/294198/arbuzov-vryatuvav-********-vid-defoltu-yehanurov

Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 4174
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06.03.2021 11:30
+10
Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 7304
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05.03.2021 15:33
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Д Я К У Є М О !!!!!!!!!!
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05.03.2021 15:14 Відповісти
Дякуємо попередникам!!!
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05.03.2021 16:17 Відповісти
Санкції зняли сьогодні, а винні папередники))))
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05.03.2021 17:16 Відповісти
Зебилье. Шо с них взять.
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05.03.2021 19:08 Відповісти
папереднікам треба було злочинців доводити до суда, а не грабувати награбоване та сідлати схематози, на котрих крали папередніки папередніков...
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07.03.2021 08:53 Відповісти
Дивна суперечка: хто більше гівно - Блазень чи Барига?
Обидва!
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07.03.2021 09:57 Відповісти
Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 7304
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05.03.2021 15:33 Відповісти
Свободу Юрию Деточкину.
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05.03.2021 15:47 Відповісти
Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 3604
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06.03.2021 01:55 Відповісти
Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 8422
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06.03.2021 11:11 Відповісти

"Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский - действующий президент Украины с 20 мая 2019
100% - Руслан Георгиевич Рябошапка -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Генеральный прокурор Украины с 29 августа 2019 по 5 марта 2020.
200% - Ирина Валентиновна Венедиктова- действующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Генеральный прокурор Украины с 17 марта 2020."
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06.03.2021 17:22 Відповісти
...даГас и ....**** каГтавый.
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07.03.2021 13:47 Відповісти
Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 3189
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06.03.2021 03:52 Відповісти
Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 6288
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06.03.2021 11:09 Відповісти
ну этого и следовало ожидать, кто этим будет заниматься малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак или его кремлевская Крыса ермак или казнокрад-крышеватель всей контрабанды сАбаков или аферистка-косметолог вениКдиктова или билетер 95 квартала с липовым званием баканов.......
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05.03.2021 15:42 Відповісти
Невинаватые мы, Янукокович сам к нам пришел.
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05.03.2021 15:48 Відповісти
Ели порошеновски прокурор-патриОт Югик за четыре года ни#ера не доказал, что вы от зебли хотите... просто это ни одной украинской власти не надо и не интересно...
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05.03.2021 19:22 Відповісти
Поздоровляю весь український народ.Це-перемога!!!😡
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05.03.2021 23:03 Відповісти
Разве они еще не сдохли???
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06.03.2021 04:21 Відповісти
У зеленского было два года, чтобы чисто свои генпрокурвы продлили санкции, но зеленые антимайданщики сделали все, чтобы отмазать своих
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06.03.2021 07:15 Відповісти
Санкції накладають та знімають не зеленські прокурори, не шикаладні і взагалі не українські. Українські за сім років не знайшли (бо й не шукали) доказів для звинувачень у тих злочинах, через які було накладено санкції. Бо як же на своїх пацанів наїжжать: вони такі ж видатні майданні революионєри, як і Петро Олексійович - не раз в адном палку служилі, - чи то помаранчевому, чи то блакитному...
https://news.finance.ua/ua/news/-/294198/arbuzov-vryatuvav-********-vid-defoltu-yehanurov

Арбузов и Табачник официально исключены из санкционного списка ЕС - Цензор.НЕТ 4174
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06.03.2021 11:30 Відповісти
Верной дорогой идут товарищи из Евросоюза, прям как в 1938 году Англия с Чемберленом и Франция с Лебреном.
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06.03.2021 11:43 Відповісти
Петя-конфета за 6 лет , так и не передал материалы интерполу для ареста счетов))))За то АРМИЯ ВІРА МОВА ))))
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06.03.2021 14:31 Відповісти
чому санкції зняли не за уряду Порошенко,а за урядування Зеленського адже санкційний список переглядають кожен рік?
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06.03.2021 15:55 Відповісти
Дурнику, це останні з кого не зняли санкції.
У більшости розблокували рахунки ще за ***** Шоколадного.
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07.03.2021 09:59 Відповісти
https://www.dw.com/ru/es-iskljuchil-dvuh-soratnikov-janukovicha-iz-sankcionnogo-spiska/a-56784027 Санкции в отношении остальных фигурантов списка, включая самого https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%83-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B/a-5493340 Януковича , продлены еще на год до 6 марта 2022 года. Помимо Януковича, в штрафном списке остались его сын Александр, экс-министр внутренних дел https://www.dw.com/ru/reshenie-espch-chto-grozit-ukraine-iz-za-zhertv-majdana/a-56305764 Украины Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк, экс-прокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, Сергей Курченко и экс-министр сборов и доходов Александр Клименко.
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08.03.2021 10:30 Відповісти
Причина этого в том, что нет ощутимого прогресса в расследованиях их дел в Украине. Именно по этим людям. Мы подняли этот вопрос перед нашими правоохранительными органами, поскольку МИД не ведет расследований, что надо ускорять эту работу, чтобы предоставлять ЕС необходимую доказательную базу для продолжения санкций", Источник: https://biz.censor.net/n3251696
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06.03.2021 15:51 Відповісти
Ну и морда у арбузова, уже не промажешь...
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06.03.2021 16:55 Відповісти
Как и у пороха.
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09.03.2021 01:09 Відповісти
в точку.
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07.03.2021 13:48 Відповісти
а чем порохобот отличается от зеленобота?
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07.03.2021 14:20 Відповісти
Відрізняється тим, що підтримує різні голови російсько-української олігархічно-кланової гідри, яку трохи не додавив Майдан. На жаль.
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09.03.2021 12:18 Відповісти
Пітерману Пінчеру-ботоафєрюгє і вражині! Фотка клєйкая та тільки одне з неї можна взяти: колись ще і Путін людиною був, а Табачник -громадянином України. А з часом все стало на свої місця: Путін перетворився в Упиря роду людського, а мерзенне лайно і покидьок Табачник,виконавши свою паскудну антиукраїнську роль в політиці тих часів- втік до .....Ізраїлю ( залишив нам безпорадну до захисту України...Конституцію, без подробиць). І лише Порошенко П.О. пішов із них далі,в цивілізацію і повів людей до неї. Так що,Пінчер Задрипаний,московський, Україна і українці Дякуючи Пороху...визнані в світі люди з безвізом і Томосом,бо цей Томос і для Папи Римського є Томосом Благословенним,а для Московитів весь світ...шлагбаум,окрім Китаю та Монголії з Конго та Венесуелою. Привіт,Лохи московські!
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08.03.2021 22:44 Відповісти
Ну по Арбузову,Ставицькому,Азарову і ще кучі Антидержавного Лайна- це не вина Порошенка і навіть Господа Бога. При Пороху все це Лайно сиділо мовчки і не чмокало навіть губками,а тут,з цими слугами...воно,Лайно, витікло на поверхню і тепер розвонюється. Але народ вже почав розуміти,що краще мати стабільного та зрозумілого президента,як до цього був, а ніж провокативно-зрадливе та брехливе... сьогодні.
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08.03.2021 22:50 Відповісти
Із санкційного списку виводять тому що до сих пір нема доказів. Чому за 5 років Пороха докази не забезпечено.
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09.03.2021 01:18 Відповісти
Здобули. Все причастные к расследованию 100% неплохо заработали.
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09.03.2021 01:04 Відповісти
У нас як завжди, у всьому винні попередники.
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09.03.2021 01:08 Відповісти
Із санкційного списку виводять тому що до сих пір нема доказів. Чому за 5 років Пороха докази не забезпечено.
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09.03.2021 01:19 Відповісти

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