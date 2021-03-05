Нацбанк начал публиковать подробную информацию о неработающих кредитах
Национальный банк Украины (НБУ) начал ежемесячно публиковать статистические данные по распределению неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру предприятия и видам экономической деятельности.
Как сообщает пресс-служба НБУ, первые данные за январь 2021 году уже опубликованы на сайте регулятора.
"Такая публикация позволит глубже анализировать отраслевую концентрацию рисков, вызванных неработающими кредитами", – пояснили в НБУ.
Источником информации о кредитах по классификации видов кредитов и контрагентов является ежемесячная статистическая отчетность банков, которая подается в Национальный банк.
В отличие от информации по кредитам малому и среднему бизнесу в разделе "Денежно-кредитная статистика" новые данные в таблице:
- отражают данные банков с учетом их филиалов за пределами Украины;
- содержат данные нерезидентов, сектора общего государственного управления, некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (значение "Другие" применяется в отношении размера субъектов хозяйствования).
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