Нацбанк начал публиковать подробную информацию о неработающих кредитах

Национальный банк Украины (НБУ) начал ежемесячно публиковать статистические данные по распределению неработающих кредитов, предоставленных предприятиям в национальной и иностранной валютах, по размеру предприятия и видам экономической деятельности.

Как сообщает пресс-служба НБУ, первые данные за январь 2021 году уже опубликованы на сайте регулятора.

"Такая публикация позволит глубже анализировать отраслевую концентрацию рисков, вызванных неработающими кредитами", – пояснили в НБУ.

Источником информации о кредитах по классификации видов кредитов и контрагентов является ежемесячная статистическая отчетность банков, которая подается в Национальный банк.

В отличие от информации по кредитам малому и среднему бизнесу в разделе "Денежно-кредитная статистика" новые данные в таблице: