США ввели санкции против Коломойского (обновлено)

США ввели санкции против олигарха и бывшего главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского, обвинив его к причастности к крупной коррупции.

Соответствующее заявление госсекретаря США Энтони Дж. Блинкена опубликовано на сайте Госдепа.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для его личной выгоды", – сказано в заявлении.

Блинкен также выразил озабоченность "нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего".

Санкции введены в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Раздел 7031 (c) предусматривает, что в случаях, когда у государственного секретаря есть достоверная информация о том, что должностные лица иностранных правительств были причастны к грубому нарушению прав человека или значительной коррупции, эти лица и их ближайшие члены семьи публично или в частном порядке лишаются права на въезд в США.

Кроме самого Игоря Коломойского, ограничительные меры введены в отношении его ближайших родственников – жены Ирины Коломойской, дочери Анжелики и сына Израиля Цви.

"Это определение подтверждает приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые являются ключевыми на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа способствует продвижению реформ. Департамент продолжит использовать подобные меры для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире", – подчеркивается в заявлении Блинкена.

Как сообщалось, в январе США ввели санкции против бликого к Коломойскому депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, экс-прокурора ГПУ Константина Кулика и экс-нардепа Александра Онищенко за попытку вмешательства в выборы американского президента вместе с нардепом Андреем Деркачем, которого в США называют агентом спецслужб РФ.

После этого Национальный банк Украины предупредил банки о рисках при сотрудничестве с лицами под санкциями США, в том числи с депутатом Александром Дубинским ("Слуга народа"). Сам Дубинский признал, что monobank предложил ему закрыть счет.

Кроме того, видеохостинг YouTube удалил канал Дубинского, у которого было 327 тыс. подписчиков.