Власти полуторамиллиардного Китая предупредили о повышении пенсионного возраста

Установленный в Китае возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышен.

Об этом говорится в проекте "Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года", передает китайское информагентство "Синьхуа".

В документе также подчеркивается, что Китай разработает национальную стратегию относительно проблемы старения населения, а также будет уделять приоритетное внимание занятости населения.

В частности, Китай намерен сдержать уровень безработицы в городах в пределах 5,5% в период 2021-2025 годов.

Напомним, проводившаяся ранее в Китае политика рождения только одного ребенка в семье привела к естественному старению населения страны. По оценкам экспертов, к 2035 году в Китае два работающих будут содержать одного пенсионера, а к 2050 году около 35% населения страны будут составлять люди пенсионного возраста.

Сегодня мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины – 55 лет. Население Китая к 2020 году достигло 1,4 миллиарда человек.