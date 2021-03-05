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Новини
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Власти полуторамиллиардного Китая предупредили о повышении пенсионного возраста

Власти полуторамиллиардного Китая предупредили о повышении пенсионного возраста

Установленный в Китае возраст выхода на пенсию будет поэтапно повышен.

Об этом говорится в проекте "Основных положений 14-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития и перспективных целей развития на период до 2035 года", передает китайское информагентство "Синьхуа".

В документе также подчеркивается, что Китай разработает национальную стратегию относительно проблемы старения населения, а также будет уделять приоритетное внимание занятости населения.

В частности, Китай намерен сдержать уровень безработицы в городах в пределах 5,5% в период 2021-2025 годов.

Напомним, проводившаяся ранее в Китае политика рождения только одного ребенка в семье привела к естественному старению населения страны. По оценкам экспертов, к 2035 году в Китае два работающих будут содержать одного пенсионера, а к 2050 году около 35% населения страны будут составлять люди пенсионного возраста.

Сегодня мужчины в Китае имеют право выходить на пенсию при достижении 60-летнего возраста, женщины – 55 лет. Население Китая к 2020 году достигло 1,4 миллиарда человек.

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Джерело:  "Синьхуа"
Китай (2124) пенсійний вік (84) пенсія (683)


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Українців 40 млн в Україні, і дуже серйозна проблема у пенсійному фонді. У Китаї -- 1, 4 мільярда населення, і їхня влада ще не має таких проблем...
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06.03.2021 10:16 Відповісти
Та була я в Китаї. Більшість населення, яка не працює в промисловості чи держслужбі немає НІЯКОЇ пенсії. Як і в більшості країн світу.
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08.03.2021 12:00 Відповісти

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