Нацкомиссия оштрафовала 7 поставщиков газа за нарушение прав потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала 7 газопоставляющих компаний (так называемых "газсбытов") за нарушение прав потребителей в процессе продажи газа населению.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 5 марта, передает Укринформ.

По решению НКРЭКУ на 5 "газсбытов" были наложены штрафы за присоединение потребителей к своей абонентской базе без их согласия или получив такие заявления с опозданием либо постфактум.

"У нас не так давно состоялся автоматический переход (на поставщика последней надежды (ПОН), например, в случае банкротства, ликвидации, аннулирования лицензии предыдущем поставщику газа – ред.) для бытовых потребителей. Но все поставщики должны понимать, если потребитель попал на ПОН, то к нему потребитель может вернуться исключительно после подписания заявления на присоединение. Даже если такое происходит с одним потребителем (поставщик возвращает к себе потребителя без заявления, – ред.), то такого не должно быть", – пояснила в ходе заседания причины наложения штрафов директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.

В частности, на ООО "Киевоблгаз Сбыт" был наложен минимальный штраф в размере 51 тыс. грн за то, что "газсбыт" без заявления присоединил к себе 6 потребителей.

На ООО "Полесьегаз" был наложен штраф в размере 102 тыс. за присоединение без заявлений более 11,2 тыс. бытовых потребителей.

На ООО "Газпостачсервис" и ООО "Газовик" был наложен штраф в размере по 102 тыс. грн на каждое, за присоединение с оформлением таких заявлений с опозданием.

ДП "Шепетовкагаз" ПАО "Шепетовкагаз" оштрафовано на 102 тыс. грн за присоединение без заявлений более 21 тыс. потребителей.

Кроме того, за опоздание с публикацией цены на газ для бытовых потребителей на 51 тыс. грн было оштрафовано ООО "Азовгаз".

Максимально возможный штраф в размере 850 тыс. грн был наложен на ЧАО "Мелитопольгаз" – за отказ передать поставщику последней надежды – ГК "Нафтогаз" – данные потребителей, которые перешли от этого поставщика к ПОН.

"У нас стоял на повестке дня – о лишении вас лицензии. Но пока пошли на максимальный штраф. На ПОН попадают по всей Украине потребители. Но вы единственное газораспределительное предприятие, которое не передает данные поставщику последней надежды, что предусмотрено Кодексом газораспределительных сетей. И этот максимальный штраф – это наименьшее, что можно сделать в данной ситуации", – подчеркнул глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Как сообщалось, в феврале НКРЭКУ впервые приняла решение аннулировать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании "Смарт Газ Систем", подавляющее большинство потребителей которой проживают в Мелитополе.

Соответствующее решение было принято на заседании 12 февраля в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и лицензионных условий.