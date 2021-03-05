Минрегион согласовал 280 проектов для финансирования из Фонда регионального развития

Комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины утвердила проекты регионов (Львовская, Житомирская, Хмельницкая, Черкасская и Одесская области, а также отдельные проекты на полный объем финансирования по Днепропетровской, Черниговской и Тернопольской областях), которые будут реализовываться за счет Государственного фонда регионального развития в 2021 году.

Как напоминает пресс-служба Минрегиона, 18 февраля состоялось первое заседание ГФРР, на котором были утверждены проекты 19 областей и город Киев.

По его итогам рекомендуется включить в проект распоряжения Кабинета министров Украины относительно финансирования в 2021 году за счет Государственного фонда регионального развития 221 проект с объемом финансирования 3,37 млрд грн.

На втором заседании рассмотрены и рекомендованы для включения в проект распоряжения правительства еще 60 проектов с объемом финансирования 884 млн грн.

"По результатам двух комиссии будут распределены 4,25 млрд грн Государственного фонда регионального развития для финансирования почти 300 проектов. Комиссия согласовала все проекты регионального развития, к которым не было замечаний, и рекомендовала включить их в проект распоряжения Кабмина об утверждении проектов, которые будут финансироваться в 2021 году за счет ГФРР", – сказано в сообщении.

Напомним, законом "О Государственном бюджете на 2021 год" Минрегиону предусмотрены расходы Государственного фонда регионального развития в объеме 4,5 млрд грн. В соответствии с требованиями Порядка использования средств ГФРР все проекты, финансируемые за счет этой программы, отбираются регионами на конкурсной основе и формируются в соответствии с рейтинговых списков в пределах технических задач, согласно которым проводили конкурс.