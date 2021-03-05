Госбанки сократили прибыль за год до 23 миллиардов

По итогам 2020 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 23,1 млрд грн. При этом прибыль АО КБ "Приватбанк" составила 25,3 млрд грн (61,3% прибыли всей банковской системы), а у АО "Укрэксимбанк" был зафиксирован убыток в размере 5,6 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По сравнению с 1 января 2020 года кредитный портфель клиентов сократился на 1,1% (2,5 млрд грн). Такая ситуация объясняется, прежде всего, карантинными ограничениями. В четвертом квартале 2020 года состоялся незначительный рост объема кредитования (на 0,1%, или 0,2 млрд грн).

В то же время наблюдался рост объема средств клиентов. В 2020 году их объем вырос на 20,8% (126,5 млрд грн), в том числе средства юридических лиц выросли - на 24,9% (на 62,2 млрд грн), средства физических лиц - на 20,7%, или на 70,2 млрд грн. (Прирост вкладов физлиц состоялся преимущественно за счет роста объема средств по требованию).

Как сообщалось, по итогам 2019 года банки государственного сектора получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше показателя 2018 году (14,6 млрд грн). При этом наибольшую прибыль получил "Приватбанк" - 32,6 млрд грн.