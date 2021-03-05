Шмыгаль спрогнозировал цены на вакцину от СOVID-19 в частных клиниках

Коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей может составить в диапазоне от 300 до 1200 грн.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью журналу "Фокус".

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer ,– ред.) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", – сказал премьер.

При этом Шмыгаль не верит, что цена вакцины на коммерческом рынке может достигнуть тысячи евро.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал, что на коммерческом рынке вакцина от COVID-19 может появиться не ранее лета-осени.