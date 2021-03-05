Банк "Аркада" выставил на продажу 11 участков за 80 миллионов

Неплатежеспособный банк "Аркада" выставил на продажу 11 земельных участков в Киевской области общей площадью около 87 га и общей стоимостью 80 млн грн.

Согласно объявлению в системе "Прозорро.Продажи", участки расположены в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района Киевской области и предназначены для ведения сельского хозяйства. Площади участков варьируются от 5,5 га до 8,9 га по стартовой цене от 5 млн грн до 9 млн грн за участок, передает Интерфакс-Украина.

Все аукционы назначены на 16 марта.

Ранее в 2013 году ООО "Фирма ПАрМ" получило от банка "Аркада" инвестиционный кредит на 70 млн грн для пополнения оборотных средств. Обеспечением возврата кредита и уплаты процентов за пользование кредитными средствами является земельный участок ООО "Компания развития строительства" площадью 31,4627 га в cеле Михайловка-Рубежовка (Киевская область).

Позже в 2020 году Антимонопольный комитет Украины разрешил собственнику "Аркады" Константину Палыводе приобрести долю в уставном капитале ООО "Фирма ПАрМ", обеспечивающей превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

НБУ 25 августа 2020 года отнес АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня (в связи с потерей основного актива – здания главного офиса и соответствующего земельного участка), а 24 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Фонд гарантирования 25 сентября начал ликвидацию банка "Аркада". Согласно оценкам Фонда, ликвидация продлится до 24 сентября 2023 года.