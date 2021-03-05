Реализация услуг выросла в конце прошлого года на 10%, – Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2020 года составил 264,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах выше уровня четвертого квартала 2019 года на 10,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, объем услуг, реализованных населению в четвертом квартале минувшего года составил 17,4% от общего объема реализованных услуг - 46,05 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Госстат сообщает, что объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2020 года увеличился на 10,9%.