Реализация услуг выросла в конце прошлого года на 10%, – Госстат
Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2020 года составил 264,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах выше уровня четвертого квартала 2019 года на 10,4%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным Госстата, объем услуг, реализованных населению в четвертом квартале минувшего года составил 17,4% от общего объема реализованных услуг - 46,05 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.
Госстат сообщает, что объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2020 года увеличился на 10,9%.
Джерело: Интерфакс-Украина
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