БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
263 0

Реализация услуг выросла в конце прошлого года на 10%, – Госстат

Реализация услуг выросла в конце прошлого года на 10%, – Госстат

Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале 2020 года составил 264,2 млрд грн, что в сопоставимых ценах выше уровня четвертого квартала 2019 года на 10,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

По данным Госстата, объем услуг, реализованных населению в четвертом квартале минувшего года составил 17,4% от общего объема реализованных услуг - 46,05 млрд грн, передает Интерфакс-Украина.

Госстат сообщает, что объем реализации предприятиями сферы услуг Украины в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2020 года увеличился на 10,9%.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
платні послуги (26) Держстат (1428)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 