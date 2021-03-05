Кабмин планирует передать в концессию 90% госпредприятий

Кабинет министров планирует передать в концессию 90% запрещенных к приватизации госпредприятий к 2030 году.

Соответствующие целевые показатели содержит Национальная экономическая стратегия до 2030 года, утвержденная постановлением Кабмина №179 от 3 марта и опубликованная на правительственном портале.

Среди других целей концепции к 2030 планируется приватизация 100% государственных предприятий, не включенных в перечень запрещенных к приватизации.

Кроме того, планируется ликвидировать или реструктуризировать 100% нефункционирующих госпредприятий.

Также запланирована передача в аренду 100% нестратегического или экономически необоснованного имущества государственной и коммунальной собственности.

Для оставшихся в госсобственности предприятий планируется создать институт централизованного управления, который будет ими управлять.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 3 марта, утвердил Национальную экономическую стратегию до 2030 года.