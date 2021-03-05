СБУ обнаружила схему по перепродаже запчастей от локомотивов "Укрзализныци" частным компаниям
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную схему кражи элементов тормозной системы подвижного состава "Укрзализныци" с их дальнейшей перепродажей коммерческим структурам.
Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали схему должностные лица одного из региональных филиалов "Укрзализныци".
"Они снимали запчасти с подвижного состава на территории локомотивного депо и реализовывали коммерческим структурам. Правоохранители задержали одного из служащих филиала во время очередной попытки похищения деталей", – сказано в сообщении.
В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что разоблаченный чиновник оказывал давление на свидетелей. Таким образом, он рассчитывал скрыть причастность к сделке некоторых руководителей регионального филиала.
Сейчас на похищенную продукцию судом наложен арест.
Решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении по ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса.
В СБУ уточнили, что следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.
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