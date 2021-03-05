СБУ обнаружила схему по перепродаже запчастей от локомотивов "Укрзализныци" частным компаниям

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала противоправную схему кражи элементов тормозной системы подвижного состава "Укрзализныци" с их дальнейшей перепродажей коммерческим структурам.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали схему должностные лица одного из региональных филиалов "Укрзализныци".

"Они снимали запчасти с подвижного состава на территории локомотивного депо и реализовывали коммерческим структурам. Правоохранители задержали одного из служащих филиала во время очередной попытки похищения деталей", – сказано в сообщении.

В рамках досудебного расследования сотрудники СБУ задокументировали, что разоблаченный чиновник оказывал давление на свидетелей. Таким образом, он рассчитывал скрыть причастность к сделке некоторых руководителей регионального филиала.

Сейчас на похищенную продукцию судом наложен арест.

Решается вопрос о сообщение должностному лицу о подозрении по ст. 386 (препятствование явке свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения) Уголовного кодекса.

В СБУ уточнили, что следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности, продолжаются.