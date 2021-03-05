Прокуратура забрала у компании окружения Хмельницкого 40 га земли возле Пирогово

Хозяйственный суд Киева отменил государственную регистрацию права аренды Сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью агрокомбинат "Хотивский" на земельные участки площадью 18,85 га и 24,52 га по ул. Академика Заболотного в столице.

Об этом свидетельствуют решения суда от 8 февраля и 17 февраля, пишут Наші гроші.

Обе регистрации в августе 2017 года провел государственный регистратор филиала коммунального предприятия Мирнопольского сельсовета "Результат" в г. Киеве Алексей Шейк-Сейкин.

Основанием возникновения вещного права был указан договор аренды 2004 года и внесение изменений в него.

Впрочем, суд установил, что право аренды на участок площадью 18,85 га у агрокомбината не возникало, поскольку он вообще не была предметом договора аренды 2004 года. А право аренды участка площадью 24,52 га у "Хотовского" прекратилось в 2009 году.

Следовательно, у нотариуса в 2017 году не было доказательств наличия любого документа, который бы свидетельствовал о наличии оснований для государственной регистрации у агрокомбината права пользования указанными участками.

Кроме того, суд признал правомерным обращение в суд с иском прокурора в интересах Киевсовета. Прокурор в суде сообщил о ненадлежащих действиях Киевсовета, проявившиеся в обращении Киевсовета в Минюст только в июле 2019 года, то есть почти через два года после нарушенного права территориальной общины. По результатам рассмотрения в удовлетворении жалобы было отказано.

В дальнейшем Киевсовет обжаловал решение Минюста в Окружном админсуде Киева, однако избранный горсоветом способ защиты прокурор назвал неэффективным, поскольку он не направлен на реальное восстановление нарушенных прав и интересов территориальной общины на землю и но не приводит к отмене незаконной регистрации.

Участок 24,52 га расположена возле Национального музея народной архитектуры и быта Украины ("Пирогово"). Данные о расположении участка 18,85 га на публичной кадастровой карте отсутствуют.

Владельцами СООО агрокомбинат "Хотивский" является ООО "Земельный кадастр" (50%), Александр Шуляк (43,4%) и Виталий Верба (6,6%). Руководителем агрокомбината с 2000 года является Валерий Шовкун.

Владельцем ООО "Земельный кадастр" является кипрская компания "Деванда Менеджмент Лимитед", конечным владельцем которой значится Валерий Тейм из Лимассола. Компания "Деванда Менеджмент Лимитед" в 2006-2012 годах была совладельцем ООО "Бионика Хилл". Сейчас конечным владельцем "Бионика Хилл" является бизнесмен, экс-нардеп от "Партии регионов" Василий Хмельницкий.

Руководителем ООО "Земельный центр" с 2007 года является Андрей Дмитрюк. Он с 2019 года также является руководителем ООО "Мирра-Девелопмент", конечным владельцем которого является Василий Хмельницкий.

Компания "Деванда Менеджмент Лимитед" фигурировала в материалах уголовного производства о безвозмездном отчуждении из собственности территориальной общины Киева 12,73% акций ПАО "Киевэнерго", чем причинен материальный ущерб на 250 млн грн.