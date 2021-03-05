Литва привлечет Украину к контролю безопасности на белорусской АЭС

Министры энергетики Литвы и Украины договорились сформировать рабочую группу, которая будет обмениваться информацией о ситуации с безопасностью на Белорусской АЭС (БелАЭС), импорте электроэнергии из России, наблюдавшихся и анализировавшихся потоках поставок электроэнергии.

Соответствующих договоренностей достигли на встрече в Украине и.о. министра энергетики Юрий Витренко с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом, сообщило Минэнерго Литвы, передает Интерфакс-Украина.

"БелАЭС" – это геополитический проект, это общая угроза для Литвы и Украины, поэтому нам следует солидаризироваться в деле блокирования ее дальнейшего развития", – приводятся в сообщении литовского министерства слова Крейвиса.

Он подчеркнул, что важно не торговать небезопасной электроэнергией из Беларуси, чтобы это было необходимым условием для остановки строительства второго энергоблока БелАЭС.

Ранее на этой неделе глава Минэнерго Литвы анонсировал также переговоры о блокаде БелАЭС с Польшей и Латвией.

Как сообщалось, ранее министерства, отвечающие за энергетику стран Балтии, достигли согласия о прекращении покупки электроэнергии у Беларуси после запуска Белорусской АЭС.

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.