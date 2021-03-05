Власти Закарпатской области ужесточают карантин из-за критической ситуации с COVID-19

Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской области приняла решение о введении дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий на территориях населенных пунктов области.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации (ОГА).

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной койки. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", – отметил глава ОГА Анатолий Полосков.

В частности, согласно принятому решению, вводится запрет на работу заведений общепита (кроме доставки и выдачи заказов на вынос), работу ТРЦ и развлекательных заведений, а также предприятий торгового и бытового обслуживания населения, кроме магазинов, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарствами, средствами гигиены или связи, средствами защиты животных. Также вводится ряд других ограничений.

В сообщении отмечается, что сейчас местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.

Ранее в пятницу выступая в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что Винницкая и Закарпатская области находятся на грани вхождения в "красную" зону, передает Интерфакс-Украина.

"В настоящее время уже три области находятся в "красной" зоне карантина – Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. На грани "красной" зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", – сказал глава Минздрава.

При этом министр добавил, что рост количества заражений коронавирусом прогнозируется до конца эпидсезона – ориентировочно к концу апреля.