Фонд госимущества решил приватизировать Харьковский завод шампанских вин

Фонд государственного имущества Украины 26 февраля принял решение о приватизации целостного имущественного комплекса (ЦИК) госпредприятия "Харьковский завод шампанских вин" (ХЗШВ).

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, в отношении подчиненного Минагрополитики ХЗШВ в апреле 2011 года было возбуждено дело о банкротстве решением Хозяйственного суда Харьковской области № 5023/2756/11, передает Интерфакс-Украина.

Предприятие в 2019 году сократило чистый убыток в 12,5 раза по сравнению с 2018 годом – до 5,35 млн грн, а его выручка снизилась на 2,2% – до 17,72 млн грн. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

ФГИ также принял решение о приватизации ЦИК другого госпредприятия – "Вашковского спиртового завода" (Черновицкая область).

Неделей ранее Фонд сообщил о передаче для приватизации ЦИК госпредприятий "Трилесский спиртовой завод" (Киевская область), "Коростышевский спиртовый комбинат" (Житомирская область), "Сумыспирт" (Сумская область), "Кировоградский спиртовый завод" (Кировоградская область), "Чечельницкий спиртовый завод" (Винницкая область).

Как сообщалось, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины предложило включить остальные 27 госпредприятий концерна "Укрспирт" в перечень подлежащих приватизации в 2021 году объектов. Минэкономики уточнило, что передаст управление данными объектами в ФГИ после принятия им соответствующего решения о приватизации активов.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил, что от приватизации спиртовых заводов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт" ожидается привлечь около 2 млрд грн, при этом в 2020 году сумма продажи активов на 20 аукционах составила 1,26 млрд грн.