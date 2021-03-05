Авиакомпания "Мотор Сич" возобновит полеты из Киева в Одессу
Авиакомпания "Мотор Сич" с 26 апреля возобновит регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны) в Одессу.
Об этом говорится в сообщении авиакомпании в Facebook.
Из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме воскресенья, из Одессы в Киев - ежедневно, кроме субботы.
Время вылета из Киева в 09:50, по субботам в 10:50; прибытие в Одессу в 11.10, по субботам в 12:10.
Вылет из Одессы в 17:50, по воскресеньям в 18:30; прибытие в Киев в 19:10, по воскресеньям в 19:50.
Расписание обеспечивает комфортные стыковки с рейсами Киев-Запорожье и Запорожье-Киев.
Джерело: Facebook
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