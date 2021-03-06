На обновление инфраструктуры Гостаможни необходимо до 10 миллиардов, – Рябикин

Государственная таможенная служба нуждается в обновлении инфраструктуры на 5-10 млрд грн государственных инвестиций, тогда как госбюджет на 2021 год предусматривает на эти цели 465 млн грн.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщил глава ведомства Павел Рябикин, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы обеспечить более эффективный контроль в теневом секторе, мы должны проводить приблизительно 650 тыс. досмотров... То есть в десять раз больше. И это невозможно делать нынешними средствами. Это возможно только путем интенсификации нашей работы с переходом на ІТ-продукты, системы сканирования и взвешивания, ІТ-обсеспечений. Это нуждается в государственных инвестициях порядка 5-10 млрд, которые надо потратить на инфраструктуры", - сказал он.

По его словам, это позволит привлечь в бюджет 100 млрд грн на протяжении трех лет.

Как пояснил Рябикин, бюджетный запрос на нужды таможни в 2020 году был свыше 4 млрд грн, однако законопроект о госбюджете на 2021 год, представленный ко второму чтению, предлагал выделение на эти потребности 2,5 млрд грн.

"Фактически таможня на этот год на решение всех проблем получила 465 млн грн", - сказал Рябикин.

По его оценкам, теневой объем рынка субъектов ВЭД таможня оценивает в $1,9 млрд в год, при этом речь идет о свыше 200 тыс. субъектов хозяйствования.