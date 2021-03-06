На Закарпатье с 8 марта введут "красный" уровень карантинных ограничений

Закарпатскую область отнесли к "красному уровню" эпидемической опасности в связи с коронавирусной болезнью.

Соответствующее решение приняли во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram.

"По результатам Госкомиссия решила установить с 00:00 8 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области и применить на территории области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал он.

Таким образом, Закарпатская область станет четвертой, где ввели "красный" уровень эпидемичнской опасности. С 3 марта соответствующие ограничения действуют в Житомирской области, с 1 марта – в Черновицкой, еще в феврале в "красную" зону определили Ивано-Франковскую область.