"Донецкоблгаз" отключил от газа поставщика тепла для Донецкой области (обновлено)

ПАО "Донецкоблгаз" прекратило поставки природного газа для ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия.

Как сообщает пресс-служба "Донецкоблгаза", "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, осталось без поставщика природного газа из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины".

В компании заявили, что по законодательству "Донецкоблгаз" с субботы, 6 марта, обязано прекратить газоснабжение на объекты ОКП "Донецктеплокоммунэнерго".

Действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза Украины" заставляет нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн в месяц", – уверяют в "Донецкоблгазе".

В то же время в пресс-службе "Нафтогаза" отрицают причастность к прекращению поставок газа теплокоммунэнерго.

"Группа "Нафтогаз" не посылала заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз" и не имеет таких полномочий по отношению к данному облгазу. Решение об отключении принято ПАО "Донецкоблгаз" самостоятельно", – заявляют в НАК.

"Нафтогаз" призывает "Донецкоблгаз" прекратить нарушение "Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам" и воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго".

"Группа "Нафтогаз" в течение всего отопительного сезона также призывает местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго". Местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ВСО, как того требует закон", – подчеркивается в сообщении компании.

В ответ в пресс-службе "Донецкоблгаза" вновь подчеркнули, что компания не восстановит поставки газа, пока не будет решен вопрос задолженности.

"Донецкоблгаз" отмечает, что является Оператором ГРМ и обязан соблюдать требования действующего законодательства Украины, в частности порядка ограничения распределения природного газа в случае отсутствия у предприятия ТКЭ действующего поставщика природного газа", – говорится в заявлении облгаза.

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Как сообщалось, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

В начале февраля 2021 года Офис генерального прокурора (ОГПУ) завершил досудебное расследование в криминальном производстве по подозрению служебных лиц ЧАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия. По данным следствия, в 2017-2020 годах менеджеры компании незаконно вывели средства на указанную сумму на счета частных компаний.

В октябре-ноябре 2020 года поставщик "последней надежды" на рынке газа начал обеспечивать топливом 404,55 тыс. клиентов, которые перешли от "Донецкоблгаза".

Отметим, что 38% акций "Донецкоблгаз" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.