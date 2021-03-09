В Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай COVID-19
По состоянию на утро 9 марта в Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.
В частности заболели 160 детей и 54 медработника, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Также за сутки было госпитализировано 1 837 человек, умерло 76 пациентов, выздоровело – 975. При этом было совершено 18 207 тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).
За все время пандемии в Украине заболел 1 410 061 человек, выздоровело – 1 199 229, летальных случаев зафиксировали 27 204, было проведено 7 154 442 теста.
Джерело: Facebook
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль