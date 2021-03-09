В Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай COVID-19

По состоянию на утро 9 марта в Украине за сутки зафиксировали 3 261 новый случай заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболели 160 детей и 54 медработника, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки было госпитализировано 1 837 человек, умерло 76 пациентов, выздоровело – 975. При этом было совершено 18 207 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в Киеве (201).

За все время пандемии в Украине заболел 1 410 061 человек, выздоровело – 1 199 229, летальных случаев зафиксировали 27 204, было проведено 7 154 442 теста.