Аренда жилья в Евросоюзе упала на 15% из-за пандемии коронавируса

Аренда жилья в некоторых городах Европы снизилась на 15% из-за пандемии коронавируса, которая привела к оттоку туристов.

Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.

По информации компаний по управлению имуществом в Лиссабоне, Барселоне, Праге и Венеции, порой владельцы жилья уже ищут арендаторов на средний и долгосрочный периоды, тогда как туристы обычно снимали квартиру на короткое время.

В аналитической компании AirDNA уточнили, что в 50 крупнейших городах Европы количество предложений жилья на одну ночь на Airbnb за последний месяц сократилось на 21,9% по сравнению с 2020 годом.

В Airbnb это объясняют тем, что люди начали менять свои привычки во время путешествий, предпочитая малые города популярным туристическим центрам.

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Отмечается, что в некоторых европейских городах стоимость аренды жилья упала на 15% из-за появления большого количества предложений на рынке вследствие оттока туристов.