Лотерейный оператор объявил о выигрыше рекордного джекпота в Украине
Онлайн-игрок Украинской национальной лотереи выиграл самый большой джекпот Украины – 33 032 000.
Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба УНЛ.
Сообщается, что мужчина приобрел билет утром 4 марта на шесть комбинаций и пять розыгрышей подряд.
Украинская национальная лотерея – украинский оператор государственных лотерей, который проводит лотереи на основе лицензий под наблюдением Министерства финансов и Государственного казначейства.
Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии ООО "Париматч" (Киев) на организацию букмекерской деятельности.
Джерело: УНЛ
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kelt kant
показати весь коментар09.03.2021 10:15 Відповісти Мені подобається 0
Никита Гончаренко #572774
показати весь коментар11.03.2024 23:13 Відповісти Мені подобається 0
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