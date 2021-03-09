Лотерейный оператор объявил о выигрыше рекордного джекпота в Украине

Онлайн-игрок Украинской национальной лотереи выиграл самый большой джекпот Украины – 33 032 000.

Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба УНЛ.

Сообщается, что мужчина приобрел билет утром 4 марта на шесть комбинаций и пять розыгрышей подряд.

Украинская национальная лотерея – украинский оператор государственных лотерей, который проводит лотереи на основе лицензий под наблюдением Министерства финансов и Государственного казначейства.

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии ООО "Париматч" (Киев) на организацию букмекерской деятельности.