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Лотерейный оператор объявил о выигрыше рекордного джекпота в Украине

Лотерейный оператор объявил о выигрыше рекордного джекпота в Украине

Онлайн-игрок Украинской национальной лотереи выиграл самый большой джекпот Украины – 33 032 000.

Об этом в субботу, 6 марта, сообщила пресс-служба УНЛ.

Сообщается, что мужчина приобрел билет утром 4 марта на шесть комбинаций и пять розыгрышей подряд. 

Украинская национальная лотерея – украинский оператор государственных лотерей, который проводит лотереи на основе лицензий под наблюдением Министерства финансов и Государственного казначейства.

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей согласовала выдачу лицензии ООО "Париматч" (Киев) на организацию букмекерской деятельности.

Автор: 

Джерело:  УНЛ
джекпот (3) лотерея (63)


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Опять Ляжко?
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09.03.2021 10:15 Відповісти
А чему удивляться? Ведь сейчас в лотереях от УНЛ реально джекпот сорвать https://blog.unl.ua/ru/archives/vyhrash-100000-u-myttyevu-lotereyu-2/ . И конечно же мгновенные лотереи самые востребованные. Ведь тут каждый может рассчитывать на удачу.
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11.03.2024 23:13 Відповісти

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