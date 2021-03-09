Земельный участок на Киевщине замусорили стройматериалами на 24 миллиона, – Госэкоинспекция
За неделю с 26 февраля по 5 марта Государственная экологическая инспекция обнаружила более 900 нарушений природоохранного законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции.
Сообщается, что убытки, нанесенные окружающей среде от обнаруженных нарушений, составили 28,5 млн грн.
Наиболее резонансный случай зафиксировали в Киевской области.
"Инспекторы Столичного округа установили факт засорения земельного участка бытовыми и строительными отходами 4 класса опасности. Рассчитанные ГЭИ убытки составили 24,2 млн грн. материалы дела передали правоохранительным органам для установления лиц нарушителей", – говорится в сообщении.
Также 1 млн грн убытков нанесло окружающей среде вследствие использования подземных вод без специального разрешения ГП "Дашавский завод композиционных материалов" во Львовской области. Предприятию направили претензию относительно возмещения убытков.
В то же время в Хмельницкой области была обнаружена масштабная вырубка деревьев, которая нанесла окружающей среде ущерб на сумму более 800 тыс. грн.
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